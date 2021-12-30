3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
У Беларусі пачынаюць функцыянаваць грамадскія прыёмныя і адзіная рэспубліканская гарачая лінія па змяненнях і дапаўненнях Канстытуцыі
Унесці прапановы па змяненнях і дапаўненнях Канстытуцыі можна праз грамадскую прыёмную "Белай Русі". Актыўны ўдзел у рабоце возмьуць Беларускі саюз жанчын і Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў.
Будзе працаваць і адзіная рэспубліканская гарачая лінія. Першы дзень - сёння, 30 снежня, затым з 3 студзеня ў будныя дні з 10:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00.
Нагадаем, меркаванні грамадзян па праекце змяненняў і дапащненняў Канстытуцыі, а таксама магчымыя прапановы накіроўваюцца ў НЦПІ па электроннай пошце sbor@ncpi.gov.by.
Спецыяльную форму можна запоўніць на партале pravo.by
Прымаюцца водзывы і ў пісьмовым выглядзе па пошце на адрас Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі з пазнакай "Канстытуцыя". З праектам змяненняў Асноўнага закона можна таксама азнаёміцца на інтэрнэт-партале Прэзідэнта Беларусі.