У Беларусі ад каранавіруса прышчапілася ўжо больш за палову жыхароў краіны

Антыкавідны ўкол ужо зрабілі больш за палову жыхароў Беларусі. Атрымаць прышчэпку супраць каранавіруса можа кожны. Даступныя адразу чатыры прэпарата, прычым бясплатна. У сталічнай 5-й паліклініцы, напрыклад, для зручнасці пацыентаў прышчэпачныя кабінеты працуюць з самай раніцы да позняга вечара. Пры неабходнасці брыгады выязджаюць на дом. Усяго ўстанова абслугоўвае каля 50 тысяч чалавек.



Атрымаць імунітэт можна не толькі на базе медустаноў. Працуюць спецыяльныя пункты вакцынацыі. Яны размешчаны ў гандлёвых цэнтрах і нават у метро. Папярэдні запіс не патрэбны. Для звароту дастаткова пашпарту.



