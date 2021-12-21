У Беларусі адкрываюцца елачныя кірмашы
Галоўнае свята зімы - з пахам жывой ігліцы. Навагоднія дрэвы ўжо можна набыць на елачных кірмашах Мінскай вобласці. Пункты продажу - ва ўсіх раённых цэнтрах. Хвоі Мінскага лясгаса можна набыць і ў сталіцы - пляцоўка для пакупнікоў адкрыта на вуліцы Баграціёна. Астатнія "зялёныя" пляцоўкі ў Мінску запрацуюць заўтра. На выбар - калючыя прыгажуні рознай вышыні - сярод іх елкі еўрапейскія, блакітныя, сосны і кедры.
Самая маленька елка - да метра - будзе каштаваць ад 10 рублёў. Метр і два - каля 13. Дрэвы вышэйшыя за два метры - ад 16 рублёў. Папулярныя ў пакупнікоў і дрэвы ў кадках.