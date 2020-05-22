Сёння, у Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці, у Беларусі стартаваў Тыдзень роднай прыроды. Да свята падрыхтавалі мерапрыемствы, большасць з якіх пройдзе анлайн. Гэта майстар-класы, лекцыі для школьнікаў, семінары і навукова-практычныя канферэнцыі. Адбудзецца і абласны этап юніёрскага конкурсу "Квiтней, мой лес" ад савета маладых навукоўцаў Інстытута лесу. Удзельнічаюць 55 навукова-даследчых работ, падрыхтаваных школьнікамі Гомельскага рэгіёна. Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці ўжо чвэрць стагоддзя зважае на праблему знікнення на Зямлі прадстаўнікоў флоры і фаўны.



