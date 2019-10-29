3.74 BYN
У Беларусі ў шматпавярховых дамах жывуць каля 12 тысяч інвалідаў-калясачнікаў
На працягу трох месяцаў жыхарка мінскай шматпавярхоўкі, інвалід-калясачнік, не мела магчымасці спускацца з 12 паверха. І ўсё з-за замены ліфта.
Памеры абноўленых кабін не дазвалялі праехаць унутр на калясцы. Доўгія разгляды ў розных інстанцыях прыводзілі да аднаго адказу - рашэння няма!
І тым не менш. Пасля ўмяшання спецыялістаў Дзяржкантролю, справа зрушылася з мёртвага пункта. Больш за тое, як высветлілася, з такой жа праблемай сутыкнуліся яшчэ амаль 12 тысяч беларусаў. У безбар'ерным пытанні разбіраўся Мікіта Дзяменцьеў.