У Беларускім музеі народнай архітэктуры і побыту расказваюць пра лён: ад поля да вопраткі ці абруса на стале

Ад кветкі - да рушніка! Акцэнт на лён - у Беларускім музеі народнай архітэктуры і побыту. Экспазіцыя раскрывае ўвесь шлях "блакітнага золата": ад поля да вопраткі ці абруса на стале. Пад "падарожжа па льнаводстве" ў музеі адвялі адно з самых вялікіх памяшканняў. Наталля Бардзілоўская пабывала на тэрыторыі лёну.

Стаўбцоўшчына. Двор 19 стагоддзя. Аўтэнтычныя хаты. Тут жа і гумно. На ўваходзе ў яго расказваюць пра доўгае падарожжа лёну. Яно пачынаецца летам з блакітных квітнеючых палёў, а завяршаецца на Пакроў: людзі вяртаюцца да хатніх спраў. Мужчыны да рамесніцтва. Жанчыны - ткуць.

Унутры гумна - дзясяткі прыстасаванняў для "льняной справы". Адно з цікавых - грэбень: лён вычэсвалі не горш за валасы.

Ведаеце, адкуль ідзе назва восеньскага месяца кастрычнік? Паходжанне – ад часання лёну. Пасля таго, як лён патрэплюць, яго пачынаюць часаць. Ад гэтага ападае дробнае смецце – кастрыца. Вось вам і кастрычнік.

У кастрычніку пачыналі дзеўкі прасці. Верацяно ў даўніну давяралі дзяўчатам 7-8-гадовага ўзросту.

Для багацейшых памочнікам у прадзенні быў калаўрот. Накручаныя ім ніткі прасушвалі, намотвалі на матавілы. Наступны этап – фарбаванне, якое нашы продкі рабілі натуральнымі сродкамі. Цыбуля давала жоўты колер, васілёк – сіні, чорны атрымлівалі ад лісця талакнянкі і каранёў варанца. А з гатовых рознакаляровых нітак што толькі не рабілі: уручную плялі паясы, вышывалі рушнікі, іх жа ткалі, як і адзенне.