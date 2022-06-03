У фінале праекта "Мінская змена" прынялі ўдзел амаль паўсотні студэнтаў

Унікальная магчымасць пачуць ідэі моладзі. У гарадской ратушы сталіцы - фінал праекта "Мінская змена". У ім прынялі ўдзел амаль паўсотні сталічных студэнтаў. Прапанаваны ініцыятывы па паляпшэнні гарадской інфраструктуры. Да фіналу дайшлі лепшыя. Сярод пераможцаў - тэма экалогіі, патрыятычнага выхавання, здаровага ладу жыцця і спорту. Праекты, якія выйшлі ў фінал, плануюць увасобіць у жыццё.

Урачыстая праграма для ўсіх удзельнікаў "Мінскай змены" запланавана на 7 чэрвеня. Будуць названы 3 лепшыя праекты-пераможцы.



