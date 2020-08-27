3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
У МЗС Беларусі быў выкліканы часовы павераны ў справах Польшчы ў Беларусі Марцін Вайцяхоўскі
Сёння ў МЗС Беларусі быў выкліканы часовы павераны ў справах Польшчы ў Беларусі Марцін Вайцяхоўскі. Яму заяўлены рашучы пратэст у сувязі з непрыкрытымі спробамі польскага боку прама ўмешвацца ва ўнутраныя справы Беларусі.Як паведаміла прэс-служба МЗС, звернута ўвага на відавочна недружалюбныя, недапушчальныя ў міждзяржаўных зносінах заявы, якія прагучалі апошнімі днямі з боку шэрагу польскіх палітыкаў і службовых асоб. Падкрэслена контрпрадукцыйнасць якіх-небудзь далейшых спроб знешняга націску на Беларусь, а таксама заклікаў да парушэння суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці нашай краіны.