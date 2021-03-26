3.68 BYN
У Мінску аўтамабіль урэзаўся ў прыпынак. Следчыя шукаюць відавочцаў
Следчыя шукаюць відавочцаў аварыі ў сталіцы ля станцыі метро "Малінаўка", дзе аўтамабіль выехаў за межы праезнай часткі і ўрэзаўся ў прыпынак грамадскага транспарту. Паводле папярэдняй інфармацыі, 73-гадовы вадзіцель на аўтамабілі Volkswagen зачапіў дзве легкавушкі Mitsubishi і Renault. Пасля гэтага ён выехаў за межы дарогі і ўехаў у прыпынак. Пацярпелі тры чалавекі - гэта 13-гадовы хлопчык, 27-гадовая і 48-гадовая жанчыны. Іх шпіталізавалі.
На месцы працавалі следчыя, эксперты, супрацоўнікі ДАІ. Калі ў вас ёсць інфармацыя пра гэтае ДТЗ, у Следчым камітэце просяць звяртацца па тэлефонах: (017) 389-55-55 і (033) 333-67-19.