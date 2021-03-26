У Мінску аўтамабіль урэзаўся ў прыпынак. Следчыя шукаюць відавочцаў

Следчыя шукаюць відавочцаў аварыі ў сталіцы ля станцыі метро "Малінаўка", дзе аўтамабіль выехаў за межы праезнай часткі і ўрэзаўся ў прыпынак грамадскага транспарту. Паводле папярэдняй інфармацыі, 73-гадовы вадзіцель на аўтамабілі Volkswagen зачапіў дзве легкавушкі Mitsubishi і Renault. Пасля гэтага ён выехаў за межы дарогі і ўехаў у прыпынак. Пацярпелі тры чалавекі - гэта 13-гадовы хлопчык, 27-гадовая і 48-гадовая жанчыны. Іх шпіталізавалі.