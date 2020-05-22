У Мінску ёсць аптэка, уключаная ў рэестр гісторыка-культурных каштоўнасцей краіны

Першая аптэка ў Беларусі была адкрыта ў Пінску ў 1561 годзе. Яшчэ праз 5 гадоў з'явілася і ў Брэсце.А ў беларускай сталіцы - толькі праз два стагоддзі. Ёсць у Мінску і будынак аптэкі, уключаны ў рэестр гісторыка-культурных каштоўнасцей краіны.



Флэшбэк у гісторыю фармацыі - у рэпартажы Дар'і Тарасавай.



Аптэка ў Траецкім з'явілася адразу пасля рэканструкцыі гістарычнага комплексу ў 1987. Сёння сучаснасць і гісторыю аддзяляе роўна адзін паверх. Калі першы адкрыты для кожнага, другі даступны для спецыялістаў аховы здароўя, студэнтаў медыцынскіх ВНУ. Тут дзейнічае кабінет гісторыі фармацыі.



