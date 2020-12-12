У Мінску і рэгіёнах гатовыя лыжныя трасы і каткі
Спартыўная гарадская інфраструктура Мінска і рэгіёнаў з кожным годам становіцца ўсё больш універсальнай, і непрыметна з наступленнем зімовага сезона беларусы веласіпеды і ролікі на час пакідаюць убаку і становяцца на лыжы альбо аддаюць перавагу канькам. На гэтым тыдні завяршылася падрыхтоўка каткоў і лыжных трас для тых, хто аддае перавагу больш раўніннаму баўленню часу, чым экстрэмальнае, як у Сілічах і Лагойску. Снежныя гарматы і спецыяльная тэхніка працавалі на поўную моц, каб падрыхтаваць вялізную колькасць спецыяльных месцаў. І што важна - трасы і каткі даступныя і бясплатныя, таму самы час разнастаіць свой вольны час. Андрэй Казлоў разбіраўся ў спартыўнай інфраструктуры напярэдадні зімовага сезона ў сталіцы і ў абласцях (відэа).