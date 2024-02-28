У Мінску прэзентуюць 14 новых аб'ектаў аховы здароўя, раскажам якія і дзе

Новая інфекцыйная бальніца на Даўгінаўскім тракце, а яшчэ паліклінікі ў мікрараёнах Лошыца, Усходніі комплексе "Мінск Мір". Адразу 14 аб'ектаў прэзентуюць у сферы аховы здароўя сталіцы. У іх ліку і медцэнтр па вуліцы Маякоўскага. Так, у новы будынак "пераедзе" 10-я стаматалагічная паліклініка, а яшчэ эндакрыналагічны комплекс і цэнтр пластычнай хірургіі і медыцынскай касметалогіі. Зараз на месцы былога даўгабуду актыўная будпляцоўка. Штодня тут працуюць паўсотні чалавек, а ў наступныя этапы спецыялістаў будзе яшчэ больш.

Акрамя медыцынскіх новабудоўляў, яшчэ 7 аб'ектаў аховы здароўя знаходзяцца на рэканструкцыі. У 6-й бальніцы, напрыклад, пасля абнаўлення з'явіцца цэнтр траўматалогіі і артапедыі. Мадэрнізуюць таксама 2-ю цэнтральную паліклініку ў Фрунзенскім раёне і адзін з карпусоў 13-й паліклінікі ў Савецкім.