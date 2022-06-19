У Мінску ў РНПЦ спорту з'явілася ўласная аперацыйная

Да Дня медыка Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр спорту сам сабе арганізаваў падарунак. У клініцы з'явілася ўласная аперацыйная. Праўда, пакуль яе не хочуць афішаваць: трэба ўсё выпрабаваць, правесці тэсты. Аднак для нашай здымачнай групы дырэктар клінікі зрабіла выключэнне. Ірына Малёваная асабіста правяла экскурс, распавяла пра ўсе вартасці і ўкаранёныя найноўшыя тэхналогіі і ўдакладніла, што зараз у выпадку аперацыйнага ўмяшання спартсмены не будуць стаяць у чарзе ў іншыя ўстановы, бо ўсе патрэбныя працэдуры могуць быць праведзеныя на месцы. Аднак цэнтр усё ж скіраваны на тое, каб максімальна скараціць такога роду ўмяшанні ў арганізм і аднаўляць спартсмена з дапамогай іншых рэабілітацыйных методык.