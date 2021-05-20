У Мінску завяршыўся першы дзень перадкастынгаў праекта X-Factor Belarus

Прайсці творчы іспыт у сталіцы пажадалі амаль паўтары тысячы чалавек розных узростаў, прафесій і музычных пераваг. З-за вялікай колькасці заявак сталічны перадкастынг ператварылі ў сапраўдны 9-дзённы марафон. Сёння патэнцыяльных удзельнікаў праекта ацэньвалі салісты Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра пад кіраваннем Міхаіла Фінберга: Наталля Тамела, Руслан Мусвідас і Галіна Наўроцкая. Прэтэндэнты на ўдзел у праекце выконваюць кампазіцыі як на рускай і беларускай, так і на замежных мовах без музычнага суправаджэння.