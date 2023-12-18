У Парку высокіх тэхналогій у фінале конкурсу GreatStartup удзельнічае 20 праектаў

Арыгінальныя, навукаёмістыя і перспектыўныя праекты. У Парку высокіх тэхналогій сёння праходзіць фінал конкурсу стартапаў. Для ўдзелу ў спаборніцтве было пададзена больш як 50 заявак з усіх рэгіёнаў Беларусі, па выніках адборачнага тура ў фінал выйшлі 20 праектаў. А вось пераможнымі стануць усяго шэсць распрацовак. Стартапы прадстаўленыя ў самых розных галінах - ад медыцыны і адукацыі да сферы забаў і штучнага інтэлекту. Галоўная задача конкурсу - даць магчымасць распрацоўшчыікам рэалізаваць сваю ідэю, атрымаць экспертную падтрымку і выйсці на рынак з гатовым прадуктам.