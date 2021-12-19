У праект "Тэрыторыя Перамогі" ўвайшлі 254 музеі з 11 краін

254 музеі з 11 краін свету ўвайшлі ў праект "Тэрыторыя Перамогі". У Маскве прайшоў міжнародны форум, які аб'яднаў установы, што займаюцца гісторыяй Другой сусветнай вайны. Толькі сёлета тэме Вялікай Айчыннай было прысвечана больш як 220 выстаў у 80 музейных цэнтрах. Сярод самых значных праектаў - выставы-акцыі "Брэсцкая крэпасць-герой", "Блакада Ленінграда" і "Сталінградскія снайперы". Іх, паводле даных Музея Перамогі, паглядзелі да 100 тысяч наведвальнікаў у розных краінах. Падчас форуму беларускі цэнтр духоўнага адраджэння перадаў у дар Музею Перамогі на Паклоннай гары ўнікальныя рэліквіі. Гэта карандашны малюнак удзельніка Ржэўскай бітвы - лейтэнанта Васіля Собалева, яго партрэт і копія ліста з вызваленага Берліна ад 9 ліпеня 1945 года.