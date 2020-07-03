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У кветках сёння тоне і мемарыял "Буйніцкае поле"
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Свята Дня Незалежнасці сёння адзначаюць ва ўсіх кутках краіны. Паводле традыцыі стартаваў ён з мітынгаў ля абеліскаў і воінскіх пахаванняў. У кветках сёння тоне і мемарыял "Буйніцкае поле", дзе сабраліся прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскіх арганізацый, ветэраны. Андрэй Ястрабаў з намі на прамой сувязі.