Ва УГА МНС стартаваў першы дзень фіналу рэспубліканскага конкурсу "Курсант года"
На пляцы Універсітэта грамадзянскай абароны МНС стартаваў першы дзень фіналу рэспубліканскага конкурсу "Курсант года".
Выдатных ведаў Статута тут мала. Каб забраць галоўны тытул, курсантам прыйдзецца даказаць, што яны аднолькава моцныя і ў тактыцы, і ў тэорыі, і на сцэне. У праграме - чаўночны бег, страявы крок і стральба з пнеўматычнай вінтоўкі. Асобны этап на хуткасць і маторыку - разборка і зборка аўтамата Калашнікава. Журы таксама правяраюць эрудыцыю ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, веданні дзяржаўных сімвалаў і асноў бяспекі.
У 2026 годзе за званне "лепшага" пазмагаюцца каля 20 удзельнікаў з усёй краіны. Праект здабыў статус" традыцыйнага", бо ў Беларусі ён праводзіцца трэці раз.
Ужо 27 лістапада строгую форму зменяць сцэнічныя касцюмы. Удзельнікаў чакае творчы этап, дзе кожны прадставіць свой факультэт і асабістыя дасягненні.