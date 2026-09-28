Ва Узброеных сілах працягваецца маштабная раптоўная праверка боегатоўнасці
У Беларусі працягваецца праверка боегатоўнасці. З 28 верасня іспыт трымае адно з падраздзяленняў 120-й мехбрыгады
Нашы сілавыя ведамствы адпрацоўваюць навыкі зладжанага рэагавання для адлюстравання атак на полі бою.
Ва Узброеных сілах працягваецца маштабная раптоўная праверка боегатоўнасці. Яна праходзіць па даручэнні Прэзідэнта. Мерапрыемствы ахопліваюць усё новыя падраздзяленні па ўсёй краіне. Такая інспекцыя - частка маштабнага ваеннага іспыту, які раней праходзілі артылерысты, падраздзяленні МУС, ваенна-паветраныя сілы і войскі СПА.
Падраздзяленне 120-й механізаванай брыгады прыведзена ў боегатоўнасць
Раніцай 28 верасня прадстаўнікі Дзяржсакратарыята Савета бяспекі ўручылі распараджэнне да выканання задач 120-й механізаванай брыгадзе ў Мінску. Адна з воінскіх часцей ужо прыведзена ў баявую гатоўнасць.
Звычайныя планавыя вучэнні чаканыя, у той час як раптоўныя праверкі выключаюць магчымасць падрыхтавацца загадзя і маскіраваць праблемы. Таму такая форма маніторынгу выкарыстоўваецца ўсё часцей (гл. відэа).