Вадзім Сіняўскі ацаніў ход мадэрнізацыі інфраструктуры атрада МНС "ЗУБР"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі ацаніў ход мадэрнізацыі інфраструктуры атрада МНС "ЗУБР". Вадзім Сіняўскі азнаёміўся з сучаснымі ўзорамі тэхнікі і абсталявання на базе падраздзялення і пагутарыў з асабовым складам у рамках Адзінага дня інфармавання. Напярэдадні мужчынскага свята пагаварылі, у прыватнасці, на тэму абароннай моцы беларускай арміі і патрыятызму ў сучасных рэаліях. Акрамя іншага, разгледзелі ключавыя аспекты работы Міністэрства і павышэння кваліфікацыі ратавальнікаў.