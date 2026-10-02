Валанцёры БРСМ дапамагаюць грамадзянам у рамках акцыі "Дабро старэйшым"
Аўтар:Яніна Клімовіч
У Беларусі праходзіць марафон клопату і добрых спраў. Валанцёры Саюза моладзі ў рамках рэспубліканскай акцыі "Дабро старэйшым" аказваюць падтрымку тым, каму яна патрэбна.
Падарыць цяпло і ўвагу тым, каму гэта асабліва патрэбна, - галоўная задача рэспубліканскай акцыі "Дабро старэйшым". Ініцыятыва праходзіць пад эгідай моладзевага марафона "ДАБРО.БЕЛ".
Кожны месяц добраахвотнікі па ўсёй краіне наводзяць парадак на памятных месцах, дапамагаюць адзінокім пажылым людзям і добраўпарадкоўваюць двары. Кастрычнік традыцыйна прысвечаны клопату пра старэйшае пакаленне (гл. відэа).