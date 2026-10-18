Валанцёры БРСМ дапамагаюць на гарадскіх кірмашах

У разгар харчовага сезона па ўсёй сталіцы працуюць кірмашы выхаднога дня. Адзін з самых буйных пунктаў у Мінску - пляцоўка ля "Чыжоўка-Арэны". На прылаўках багацце агародніны, садавіны, малочнай прадукцыі і рыбных вырабаў, усё па прымальных цэнах. Найбольшым попытам пакупнікоў карыстаецца бульба. З дастаўкай ураджайнага кошыка маламабільным і пажылым грамадзянам дапамагаюць валанцёры "Добрае сэрца".

"У мяне муж інвалід 1 групы, у мяне самой 3 група. Вось прыйшлі закупіць сельгаспрадукты і ўбачылі хлопцаў. Хлопцы малайцы, падбягаюць, прапануюць, дапамагаюць, падносяць. Мы бульбы, капусты, буракоў, морквы, цыбулі закупілі. Зараз будзем спакойна ўжо сядзець зімой", - распавяла адна з пакупніц.

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі арганізаваў працу гарачай лініі кол-цэнтра, дзе можна даведацца пра будучыя кірмашы і час працы добраахвотніцкіх атрадаў.