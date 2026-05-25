Вальфовіч: 116 спроб украінскіх БПЛА перасекчы мяжу Беларусі зафіксавана за тыдзень
Тэрарыстычная пагроза з боку Афганістана, напружаная сітуацыя на заходніх межах Беларусі, барацьба з нелегальнай міграцыяй і незаконным абаротам зброі. 26 мая ў Маскве прайшло пасяджэнне Камітэта сакратароў саветаў бяспекі АДКБ.
Ваенна-палітычнае становішча ў зоне адказнасці арганізацыі трывожнае, таму ў сваім выступленні кіраўнік беларускай дэлегацыі звярнуў увагу на тое, што сёння краіны, якія ўваходзяць у АДКБ, павінны працаваць разам і аб'ядноўваць свае рэсурсы дзеля абароны сваіх меж і свайго суверэнітэту.
Паводле слоў Аляксандра Вальфовіча, еўрапейскія краіны ўзмацняюць ваяўнічую рыторыку і ваенны бюджэт. Ідуць правакацыі з боку кіеўскага рэжыму. Нашы сродкі СПА рэгулярна фіксуюць перасячэнне беларускай мяжы ўкраінскімі беспілотнікамі. Толькі за апошні тыдзень іх было 116. Яшчэ адна праблема - незаконнае перасячэнне нашай мяжы парушальнікамі з Украіны. Частка з іх - гэта шпіёны з канкрэтнымі тэрарыстычнымі задачамі.
Каб паказаць міралюбную палітыку Беларусі, Аляксандр Вальфовіч запрасіў высокіх прадстаўнікоў і экспертаў краін АДКБ наведаць нашу краіну, каб азнаёміцца з сітуацыяй на заходнім і паўднёвым участках беларускай мяжы. Таксама 26 мая кіраўнікі дэлегацый падпісалі дакументы аб супрацоўніцтве ў сферы барацьбы з тэрарызмам і незаконным абаротам наркотыкаў і адобрылі праект антытэрарыстычнай стратэгіі да 2030 года.