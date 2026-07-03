Вальфовіч - беларусам: Мы абавязаны берагчы тое, што сёння маем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мы абавязаны берагчы тое, што сёння маем, падкрэсліў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі Аляксандр Вальфовіч падчас урачыстага ўскладання кветак і вянкоў на Кургане Славы.
Аляксандр Вальфовіч:
"Беражыце мір - ён крохкі. Беражыце сям'ю - яна падмурак. Беражыце краіну - яна наша. Як гаворыць Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, іншай няма і не будзе. Мы самі вызначаем сваю будучыню. Мы - спадчыннікі пераможцаў, і мы павінны быць годныя гэтага звання. Паважаныя сябры, з Днём Незалежнасці! З Днём Незалежнасці, дарагая Беларусь!"