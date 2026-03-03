3.74 BYN
Вальфовіч: Супрацоўнікі МУС паставілі надзейны заслон на шляху крыміналу
Супрацоўнікі МУС паставілі надзейны заслон на шляху крыміналу, заявіў Аляксандр Вальфовіч, размаўляючы з журналістамі на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню міліцыі.
Свята ярка ўпісана ў гісторыю рэспублікі, мае глыбокія традыцыі і аб'ядноўвае вартавых парадку розных пакаленняў. Актыўная праца сёння вядзецца і з падрастаючым пакаленнем - ваенна-патрыятычныя клубы, профільныя ліцэі ведамства.
Урачыстыя мерапрыемствы праходзяць па ўсёй краіне, але галоўнай пляцоўкай традыцыйна стаў Палац Рэспублікі.
Пакуль у зале гучаць віншаванні, на Кастрычніцкай плошчы, ля Палаца Рэспублікі, разгарнулася інтэрактыўная пляцоўка "За бяспеку разам".
Тут выстава рарытэтнай і сучаснай тэхнікі МУС. Рэтрааўтамабілі ДАІ суседнічаюць з бронеаўтамабілямі спецпадраздзяленняў.
У прафесійнае свята многія на пасту. Міліцыя нясе службу ў звыклым рэжыме для бяспекі беларусаў і нашых гасцей.