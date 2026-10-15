Вальфовіч сустрэўся з будучымі аграрыямі ў Гродне

Аляксандр Вальфовіч наведаў Гродзенскі аграрны ўніверсітэт. Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі ў размове з будучымі аграрыямі закрануў пытанні нацыянальнай бяспекі, а таксама адказнасць спецыялістаў, якім давядзецца працаваць у сельскай гаспадарцы. Асобна ён адзначыў, што ад якасці іх працы залежыць харчовая бяспека краіны.

Аляксандр Вальфовіч, дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Гродзенскай вобласці:

"Дзяржава робіць шмат, і на выхадзе трэба атрымаць добрага дыпламаванага спецыяліста, патрыёта не толькі сваёй краіны, але і сваёй прафесіі. У сельскай гаспадарцы бачыш, наколькі патрэбна дысцыпліна, такая ж, як у арміі. Ад працоўнай дысцыпліны залежыць вельмі шмат".

Сакратар першаснай арганізацыі БРСМ Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта Вольга Масько адзначыла, што студэнты іх універсітэта - гэта будучыня краіны і людзі, якія будуць гарантаваць яе харчовую бяспеку. Яна падкрэсліла важнасць таго, каб студэнты пачулі актуальны парадак дня ад кіраўніка Савета бяспекі, а таксама мелі магчымасць напрамую ў фармаце адкрытага дыялогу абмеркаваць хвалюючыя моладзь пытанні.

"Я выбраў аграрны ўніверсітэт, таму што сам з аграгарадка і заўсёды працаваў на зямлі. Даведаўся вельмі шмат новай інфармацыі, на сустрэчы закранулі актуальныя для нашай краіны тэмы. Паколькі я з'яўляюся студэнтам аграрнай ВНУ, я рады, што дзяржава абмяркоўвае са зменай тэмы АПК і ўсяляк падтрымлівае іх у перыяд навучання і першых працоўных месяцаў", - расказаў студэнт Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта Сяргей Сянюта.

Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт рыхтуе спецыялістаў для аграпрамысловага комплексу краіны. Тут аб'ядноўваюць фундаментальныя веды і практычную падрыхтоўку, каб будучыя аграрыі маглі ўкараняць сучасныя тэхналогіі і развіваць сельскую гаспадарку.