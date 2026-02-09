3.72 BYN
Вайскоўцам Гродзенскай пагранічнай групы ўручылі ключы ад кватэр
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вайскоўцам Гродзенскай пагранічнай групы ўрачыста ўручылі ключы ад кватэр. У шматпавярховым доме мікрараёна Грандзічы абласнога цэнтра паселяцца 45 сямей пагранічнікаў, сярод якіх дзве шматдзетныя.
Сімвалічна, што пагранічнікі будуць пражываць на праспекце Вольгі Санфіравай - Героя Савецкага Саюза, камандзіра эскадрыллі начнога бамбавальнага палка ў гады Вялікай Айчыннай вайны, якая гераічна загінула пры выкананні баявога задання і пахавана ў Гродне.
За апошнія два гады ў Гродзенскай пагранічнай групе арэнднае жыллё атрымалі 82 вайскоўцы.