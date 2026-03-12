Верталёты Мі-8 з цеплавізарамі на борце аблятаюць начны Мінск
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Маніторынг цепласетак з паветра з дапамогай авіяцыі МНС. Верталёты Мі-8 з цеплавізарамі на борце аблятаюць сталіцу ўначы, каб зафіксаваць анамаліі і скласці карту пашкоджанняў падземных камунікацый пасля зімы. Пасля 15 гадзін палётаў даныя перададуць інжынерам цепласетак, якія прыступяць да ліквідацыі пашкоджанняў.
Зараз праходзіць прадпалётная падрыхтоўка з цеплавізарам на борце. Традыцыйны аэраманіторынг цепласетак стартуе ў сакавіку. Гэта ідэальныя ўмовы надвор'я для таго, каб дэталёва зафіксаваць усе пашкоджанні камунікацый сталіцы. Чатыры гадзіны ў паветры і палёт па дакладным маршруце на аэракарце. За штурвалам верталёта Мі-8 толькі самыя вопытныя пілоты авіяцыі МНС першага класа (больш падрабязна - глядзіце відэа).