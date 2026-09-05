Відовішчныя эксперыменты, загадкі ДНК і спаборніцтвы робатаў - фестываль навукі працягваецца

У Мінску працягваецца Фестываль навукі, які праходзіць у Цэнтральным батанічным садзе.

Упершыню ён будзе доўжыцца 2 дні. Праца пляцовак працягнецца да 19:00, а святочная вячэрняя праграма - да 22:00. Уваход вольны.

Пляцоўкі працуюць з раніцы, але гасцей да вечара становіцца толькі больш, нягледзячы на зменлівасць надвор'я. Больш за 200 актыўнасцей, 2,5 тыс. даследчыкаў, звыш 2 тыс. з іх - маладыя навукоўцы. У фестывалі ўдзельнічаюць больш за 30 навуковых і адукацыйных устаноў з Расіі. Прадэманстраваны пляцоўкі Кітая. У планах развіццё міжнароднага супрацоўніцтва.

Упершыню з'явіліся зоны "Смак навукі", "Інтэлектуальныя тэхналогіі". Наведвальнікі могуць сваімі рукамі правесці эксперыменты па найбольш актуальных кірунках навуковай дзейнасці.

Нагадаем, што фестываль навукі чакае наведвальнікаў на працягу двух дзён. 6 верасня ўсе інтэрактыўныя пляцоўкі таксама працуюць да 19:00.