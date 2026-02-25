3.75 BYN
VIII Міжнародны форум маладых кіраўнікоў у Мінску аб'яднаў каля 500 чалавек
У Мінску прайшоў VIII Міжнародны форум маладых кіраванцаў. Пляцоўка аб'яднала каля 500 студэнтаў, магістрантаў і экспертаў з Беларусі, Расіі, Кітая і краін СНД.
Удзельнікі выступілі з навуковымі дакладамі і абмеркавалі сучасныя падыходы да развіцця дзяржкіравання. Практычную частку праграмы складалі дзелавыя гульні і трэнінгі. Будучыя кіраўнікі змаглі асвоіць навыкі тайм-менеджменту і арганізацыі кіраўніцкіх працэсаў.
Таксама ў рамках форуму Акадэмія кіравання і Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Дакумент адкрые новыя магчымасці для падрыхтоўкі будучых спецыялістаў і развіцця навуковага і адукацыйнага патэнцыялаў.