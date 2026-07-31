Віктар Хрэнін правёў нараду па пытаннях удзелу Узброеных Сіл ва ўборачнай
Міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін правёў нараду па пытаннях удзелу Узброеных Сіл ва ўборачнай кампаніі. У рэжыме відэаканферэнцыі ваенныя камісары абласцей і Мінска далажылі аб праведзенай рабоце, праблемах, што ўзнікаюць, і варыянтах іх вырашэння.
Па словах кіраўніка абароннага ведамства, усе сельгаспрадпрыемствы, дзе патрабавалася дапамога, ахоплены працай. Міністр падзякаваў ваенным камісарам і даручыў прадоўжыць узаемадзеянне з аграрыямі і мясцовымі органамі ўлады да завяршэння жніва, у тым ліку весці тлумачальную работу з насельніцтвам.
Таксама ў Міністэрстве абароны сумесна з мясцовымі органамі ўлады прапрацоўваюць парадак прызыву на ваенную службу або зборы кіраўнікоў і работнікаў сельгаспрадпрыпрыемстваў, якія не забяспечылі выкананне сваіх абавязкаў падчас уборачнай кампаніі. Вынікі гэтай работы і прапановы плануецца далажыць Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку.