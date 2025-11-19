Віцебскаму дзяржуніверсітэту імя П. М. Машэрава 115 гадоў

Сто пятнаццаты дзень нараджэння адзначае Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пятра Машэрава. Увесь тыдзень напоўнены святочнымі падзеямі. Гэта і ўшаноўванне выкладчыкаў, і сустрэчы з ветэранамі працы, і лекцыі знакамітых спецыялістаў. За апошнія 5 гадоў ва ўніверсітэце адкрылі падрыхтоўку па двух дзясятках новых спецыяльнасцяў.

ВНУ вядзе падрыхтоўку па 17 профілях і больш як 100 спецыяльнасцях. А яшчэ ёсць аспірантура і дактарантура. Тут вучацца каля 9,5 тыс. чалавек. Практычна палова - на дзённай форме. Ёсць таксама два каледжы і ліцэй. Дбайна вывучаюць рынак, каб кожны выпускнік быў запатрабаваны.

Праекты, якія распрацоўвае ўніверсітэт, у тым ліку заснаваныя і на метадах штучнага інтэлекту. Сярод перспектыўных напрамкаў IT-медыцына. І тут выпускнікі - гэта не проста праграмісты, а прафесіяналы новага ўзроўню, закліканыя вырашаць задачы для развіцця медыцыны. Таксама запатрабаваныя спецыяльнасці на стыку IT, эканомікі і менеджменту.

Універсітэт рэалізуе эксперыментальныя праекты па адукацыйных праграмах, функцыянуюць сумесныя лабараторыі. Усё гэта робіцца для таго, каб навука была для жыцця.