Віцебскаму дзяржуніверсітэту імя П. М. Машэрава 115 гадоў
Сто пятнаццаты дзень нараджэння адзначае Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пятра Машэрава. Увесь тыдзень напоўнены святочнымі падзеямі. Гэта і ўшаноўванне выкладчыкаў, і сустрэчы з ветэранамі працы, і лекцыі знакамітых спецыялістаў. За апошнія 5 гадоў ва ўніверсітэце адкрылі падрыхтоўку па двух дзясятках новых спецыяльнасцяў.
Гісторыя ўніверсітэта пачалася з прафесійнай падрыхтоўкі педагогаў. Зараз гэта кузня кадраў з шырокім профілем спецыяльнасцяў. Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пятра Машэрава - адукацыйны, навуковы і культурны цэнтр Беларусі. Тут захоўваюць традыцыі і ўкараняюць інавацыйныя рашэнні.
ВНУ вядзе падрыхтоўку па 17 профілях і больш як 100 спецыяльнасцях. А яшчэ ёсць аспірантура і дактарантура. Тут вучацца каля 9,5 тыс. чалавек. Практычна палова - на дзённай форме. Ёсць таксама два каледжы і ліцэй. Дбайна вывучаюць рынак, каб кожны выпускнік быў запатрабаваны.
"Рыхтуем біятэхнолагаў, біяхімікаў. Развіваем лінейку экалогіі. На сённяшні дзень выконваем ужо даследаванні ў прамысловай экалогіі. Такая разнапрофільнасць дазваляе рыхтаваць спецыялістаў па здвоеных спецыяльнасцях", - расказала рэктар Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава Валянціна Багатырова.
Інавацыйныя распрацоўкі ўніверсітэта
Праекты, якія распрацоўвае ўніверсітэт, у тым ліку заснаваныя і на метадах штучнага інтэлекту. Сярод перспектыўных напрамкаў IT-медыцына. І тут выпускнікі - гэта не проста праграмісты, а прафесіяналы новага ўзроўню, закліканыя вырашаць задачы для развіцця медыцыны. Таксама запатрабаваныя спецыяльнасці на стыку IT, эканомікі і менеджменту.
Навука для жыцця
Універсітэт рэалізуе эксперыментальныя праекты па адукацыйных праграмах, функцыянуюць сумесныя лабараторыі. Усё гэта робіцца для таго, каб навука была для жыцця.
20 лістапада з рук выпускніка ўніверсітэта Уладзіміра Пярцова, першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта, рэктар ВНУ атрымала вітальны адрас ад Прэзідэнта.
Уладзімір Пярцоў, першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі:
"Віцебскі дзяржуніверсітэт займае лідзіруючыя пазіцыі ў Рэспубліцы Беларусь. Ён другі пасля БДУ па агульным заліку, гэта вельмі высокі паказчык".
Іншаземцы выбіраюць беларускую адукацыю
Чвэрць стагоддзя ў ВДУ імя Пятра Машэрава вучацца студэнты з Кітая. Беларусь адкрыта для супрацоўніцтва па многіх кірунках. Зараз геаграфія экспарту адукацыйных паслуг ахоплівае два дзясяткі краін.
Даніэль Аданлін прыехаў з Беніна (гэта Заходняя Афрыка). Зараз ён студэнт Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. Хлопец марыць стаць спецыялістам у галіне міжнароднага права. Вучыць рускую мову. І адзначае цёплы прыём на поўначы краіны.
"Я выбраў міжнароднае права, таму што многія сутыкаюцца з юрыдычнымі праблемамі і не ведаюць, як іх вырашыць. І я хачу дапамагаць", - падзяліўся Даніэль.
Камфортныя ўмовы для навучання
Высокі ўзровень падрыхтоўкі кадраў - гэта толькі адна з прычын, чаму іншаземцы выбіраюць Беларусь. 20 лістапада ва ўніверсітэце адкрылася сучасная лабараторыя тэхнічнай графікі і методыкі навучання чарчэнню.
Святочныя падзеі ў аб'ектыве студэнцкага тэлебачання. У ВНУ працуе і свой медыяцэнтр. Да знакавай даты падрыхтавалі фотапраект, які распавядае пра мінулае і сённяшні дзень Віцебскага дзяржуніверсітэта.