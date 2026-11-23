Віцебскі рэгіён далучыўся да ўрачыстасцей, прысвечаных 30-годдзю Нацыянальнага сходу Беларусі
Вопыт тых, хто закладваў заканадаўчы падмурак суверэннай Беларусі - каштоўны арыенцір для сучаснага пакалення сенатараў. Паўночны рэгіён далучыўся да марафону ўрачыстасцей, прысвечаных 30-годдзю Нацыянальнага сходу Беларусі. У канцэртнай зале "Віцебск" старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава сустрэлася з сенатарамі ўсіх скліканняў ад Віцебскай вобласці.
Рэгіянальнае развіццё: вытворчы і кадравы патэнцыял
Развіццё рэгіёнаў - адзін з ключавых прыярытэтаў дзейнасці сенатараў. У Віцебску Наталля Качанава азнаёмілася з вытворчымі магутнасцямі прадпрыемства па выпуску кабельнай прадукцыі. Падчас сустрэчы з працоўным калектывам гаварылі аб будучым пасяджэнні Усебеларускага народнага сходу, рэалізацыі сацыяльных дзяржаўных праграм і развіцці Віцебскай вобласці.