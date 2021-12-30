Візіт Прэзідэнта ў Пецярбург і вынікі 2021-га абмяркоўваюць эксперты і госці "Клуба рэдактараў"
Візіт Прэзідэнта ў Пецярбург падводзіць рысу пад годам вялікай палітыкі для нашай краіны. Чым яшчэ запомніўся 2021 год, абмяркоўваюць эксперты і госці "Клуба рэдактараў".
Самыя яркія падзеі і знакавыя сустрэчы, якія вызначылі вектары развіцця нашага рэгіёна, ды і планетарнага парадку ў цэлым. У моманце паўраспаду аднапалярнага свету прыходзіцца трымаць удар тым, хто настойвае на сваёй незалежнасці і гатовы змагацца за суверэнітэт. націск на Беларусь быў беспрэцэндэнтным, але час паказаў, што на кожнае дзеянне ёсць процідзеянне, а таксама якія змены крыюцца ў новай рэдакцыі Асноўнага закону, і галоўнае - чаму яны сёння такія неабходныя? Глядзіце "Клуб рэдактараў" заўтра ў ранішнім эфіры "Беларусь 1" - адразу пасля 9-гадзінных навін.