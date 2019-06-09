Уладзімір Лінеў у фінале міжнароднага конкурсу "Прадпрымальнік года"

У паспяховым бізнесе без іх сапраўды ніяк. І вось у гісторыю паспяховага прадпрымальніцтва планеты ўпісана чарговая беларуская старонка. Гэтымі днямі ў Манака - унікальным месцы, дзе каляндар проста забіты падзеямі сусветнага маштабу (ад музычных фестываляў да "Формулы 1"), ушаноўвалі і беларускі бізнес. У фінал прэстыжнага міжнароднага конкурсу "Прадпрымальнік года" прабіўся і наш бізнесмен Уладзімір Лінеў - пераможца нацыянальнага адбору.



Больш за 60 краін і 10 тысяч кампаній змагаліся за званне лепшага. У фінале толькі 48 удзельнікаў. Пераможца ўжо аб’яўлены, ім стаў прадстаўнік ЗША. Зараз на сувязі з Монтэ-Карла наш карэспандэнт Андрэй Лапцёнак.



Неверагоднае пачуццё гонару за Беларусь. Толькі ўявіце, 45 мільярдаў еўра – агульны абарот кампаній, якія тут, у Манака, прадстаўляюць нацыянальныя пераможцы. 160 тысяч супрацоўнікаў працуюць у гэтых кампаніях. Вялізная ўвага тэхналагічным праектам. Здавалася б, вельмі шмат індустрый: ад вытворчасці прадуктаў харчавання да вытворчасці цацак. Нікога не хочацца пакрыўдзіць, усе годныя быць тут, але наш удзельнік абсалютна ўсіх пакарыў.



Гісторыя, у якой фінансавы поспех і зайздросная рэпутацыя за мяжой сталі заканамерным вынікам справы, якую яго родапачынальнікі спалучалі з сацыяльнай важнасцю. Уладзімір Лінеў - вынаходнік, навуковец, фізік-ядзершчык, у партфоліа якога больш за сотні вынаходак - разам з жонкай, якая, дарэчы, таксама фізік-ядзершчык, і калегамі паставілі тэхналагічнасць на службу медыцыне і бяспецы. Іх інавацыйнае абсталяванне дапамагала ў паслячарнобыльскай Беларусі кантраляваць забруджанасць прадуктаў харчавання, дыягнаставаць сур'ёзныя захворванні, гарантавала бяспеку ў найбуйнейшых аэрапортах свету, на самых прэстыжных спартыўных форумах, такіх як ЧС па футболе ў Расіі. Гэта добра наладжаны бізнес і пабудаваны ён у Беларусі.



Глабальнае мерапрыемства, якое прадстаўляе кампанія EY Ernst & Young, што ўваходзіць у вялікую чацвёрку сусветных лідараў у сферы аўдыту і кансалтынгу, выбірае лепшых па ўсім свеце. 60 краін і 10 тысяч кампаній, але перамагчы ёсць аднолькавыя шанцы ва ўсіх.



Застаецца пажадаць беларускім прадпрымальнікам поспеху ў будучых спаборніцтвах. Роўна праз два гады тут, у Манака, новая гісторыя поспеху з нашай краіны паспрабуе заваяваць гэты няпросты бізнес-алімп.