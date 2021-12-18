Уладзімір Макей: Польшча і краіны Балтыі парушылі ўсе нормы міжнароднага права

У тым, што датычыцца адносін да мігрантаў, Захад, у прыватнасці Польшча і краіны Балтыі, парушылі ўсе нормы міжнароднага права, маралі і этыкі. Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей у сваім інтэрв'ю для агенцтва RT. Ён нагадаў, што, згодна з законам, еўрапейскія краіны павінны былі разгледзець прашэнне бежанцаў аб сховішчы, але замест гэтага білі іх і забівалі.



Як адзначыў кіраўнік знешнепалітычнага ведамства, жахлівыя факты парушэння праў чалавека - аж да забойстваў - пацвердзіў польскі вайсковец, які збег у Беларусь. Уладзімір Макей дадаў, што ў найбліжэйшы час малады чалавек можа распавесці шмат цікавых падрабязнасцяў.



