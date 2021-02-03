УНС: Адзінства! Развіццё! Незалежнасць!

Тыя, хто свае таленты, маладосць і актыўнасць накіроўваюць у стваральнае рэчышча і гатовыя самі прапаноўваць рашэнні па развіцці сваёй краіны, сёння сабраліся ў сталіцы. Удзельнікі адкрытага дыялогу абмеркавалі замацаванне маладых спецыялістаў, даступную медыцыну і будаўніцтва арэнднага жылля. Сваімі прапановамі з кіраўніцтвам горада дзяліліся маладыя дэлегаты Усебеларускага народнага сходу. Усяго ад Мінскага гарадскога камітэта БРСМ - больш за паўсотні чалавек. Сярод вострых пытанняў павелічэнне ўзроставага цэнзу для моладзі, стварэнне камфортных умоў для працы і адпачынку ў рэгіёнах, а таксама папулярызацыя нацыянальных сімвалаў. Дарэчы, месца сустрэчы невыпадковае: канструктыўны дыялог прайшоў у сценах Музея сучаснай беларускай дзяржаўнасці.



Усе прапановы ўзятыя ў распрацоўку. Свае інтарэсы маладое пакаленне агучыць і падчас Усебеларускага народнага сходу.



