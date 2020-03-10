У Палацы Незалежнасці па традыцыі свой першы пашпарт атрымалі юныя беларусы з розных куткоў нашай краіны

Сённяшні дзень у Палацы Незалежнасці прысвяцілі зусім не нарадам, а вельмі прыемнай падзеі. У гэтую нядзелю, 15 сакавіка, рэспубліка адзначыць Дзень Канстытуцыі. Напярэдадні знакавага свята па традыцыі свой першы пашпарт атрымалі юныя беларусы з розных куткоў нашай краіны. Гэты дзень, вядома, падарыў шмат уражанняў. Пачуцці розныя. Гэта і хваляванне, і радасць, і дзесьці нават разгубленасць. Усё-такі не кожны дзень бачыш Прэзідэнта асабіста (а менавіта Аляксандр Лукашэнка ўручыў юнакам і дзяўчатам дакумент - своеасаблівую пуцёўку ў дарослае жыццё).



Сціплыя і адначасова дапытлівыя ў такім юным узросце (а ім па 14-15 гадоў) даказалі ў першую чаргу самім сабе, што вынік магчымы толькі дзякуючы працавітасці і ўпартасці. Менавіта таму яны сёння і ўдастоены такой увагі. Прэзідэнт так і сказаў: "Малайцы! Заслужылі!" Ну і, зразумела, у кожнага, хто сёння апынуўся ў Палацы Незалежнасці, была магчымасць вывучыць яго інтэр'еры. Ды і з пустымі рукамі адтуль ніхто не пайшоў. Пра эмоцыі гэтага дня Ілона Красуцкая.



Новае пакаленне сучаснай Беларусі. Гледзячы на яго, спрабуеш успомніць, якім быў ты ў свае 14-15 гадоў.



У Палацы Незалежнасці юныя беларусы частыя госці. Выдатнікі, навучэнцы 8-9 класаў, пераможцы алімпіяд і конкурсаў атрымаюць свае першыя ў жыцці пашпарты. Сімвалічна, бо наперадзе Дзень Канстытуцыі. Запрасілі ўсяго 25 чалавек з усёй краіны, каб галоўны дакумент ім перадаў сам Кіраўнік дзяржавы.



