У Палацы Незалежнасці пабывалі актывісты БРСМ і піянерыі, ветэраны камсамола і фіналісткі "Міс Беларусь"

Першыя дзесяць! У Палаца Незалежнасці сёння юбілей. За дзесяцігоддзе ў яго сценах адбылося шмат значных палітычных, эканамічных і культурных падзей сусветнага маштабу: візіты замежных лідараў, шматгадзінныя перамовы - палац станавіўся пляцоўкай для дасягнення стабільнасці і міру ў нашым рэгіёне. Шмат мерапрыемстваў было і з удзелам таленавітай моладзі Беларусі. Чаго толькі вартая такая прыгожая традыцыя, як навагодні баль!