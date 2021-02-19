Час для зімовых забаў яшчэ ёсць, прычым, зіма сёлета дазволіла стварыць сезонную інфраструктуру для актыўнага адпачынку. У многіх раёнах Мінска абсталяваны горкі для катання на санках і цюбінгах. Усё з акцэнтам на бяспеку. Папулярнымі лакацыямі ў мінчан застаюцца і лыжаролерныя трасы. Асноўныя дыстанцыі - у Вяснянцы, Лошыцы, Чыжоўцы. Спартыўны інвентар можна набыць на месцы ў пунктах пракату.