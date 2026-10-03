Восеньскія кірмашы ў Мінскай вобласці: Барысаў, Маладзечна і Нясвіж запрашаюць па вітаміны
Шырокі асартымент садавіны, гародніны, грыбоў і ягад на прылаўках восеньскіх кірмашоў. Шчодры сезон пачаўся і ў Мінскай вобласці. Сельскагаспадарчыя мабільныя маркеты выхаднога дня ў міні-фармаце працуюць ва ўсіх райцэнтрах.
Вялікія кірмашы гарады будуць прымаць па чарзе. 3 кастрычніка пляцоўкі разгарнуліся ў Барысаве і Маладзечне, а 4 кастрычніка - у Нясвіжы. Пакупнікам абяцаюць разнастайны вітамінавы кошык і прымальны кошт на свежую прадукцыю ад фермераў і вядучых сельгасвытворцаў.
Да ўдзелу ў восеньскіх кірмашах запрашаюцца і рамеснікі. Акрамя гародніны і садавіны, жыхары могуць набыць інвентар.
Сезон шчодрага восеньскага гандлю працягваецца і ў Мінску. 3 кастрычніка ў сталіцы разгарнуліся міні-кірмашы ў кожным раёне, а таксама дзве вялікія пляцоўкі: ля "Чыжоўка-Арэны" і Палаца спорту.