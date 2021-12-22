3.68 BYN
Выхаванцы Бялыніцкай дапаможнай школы-інтэрната атрымалі падарункі ў рамках акцыі "Нашы дзеці"
Навагодняя акцыя "Нашы дзеці" працягвае дарыць свята па ўсёй краіне. Падарункі да Раства і Новага года сёння атрымалі выхаванцы Бялыніцкай дапаможнай школы-інтэрната. Да маштабнай акцыі далучыліся пагранічнікі. Курсанты Інстытута пагранслужбы падарылі дзецям сапраўднае свята з конкурсамі, паказамі і падарункамі. Дзеці атрымалі ласункі і наборы для творчасці, а дырэктару школы ўручылі сертыфікат на набыццё школьных прылад.