Выхаванцы гімназіі горада Дзяржынска сярод прызёраў турніру па робататэхніцы "Дарога ў будучыню"

Адукацыя з IT-ухілам. Лепшых юных інжынераў цэнтральнага рэгіёна вызначылі падчас абласнога турніру па робататэхніцы "Дарога ў будучыню". Сярод прызёраў выхаванцы гімназіі горада Дзяржынска. У сферы смарт-заняткаў маладыя людзі ўжо больш за тры гады. Для пазнання свету высокіх тэхналогій і пакарэння новых вяршынь у гімназіі створана спецыяльная лабараторыя. Цяпер у будучых канструктараў-распрацоўшчыкаў падрыхтоўка да новага этапа спаборніцтваў сярод школьнікаў. Новыя лега-мадэлі будуць гуляць у робафутбол.



Як правільна запраграмаваць механізмы на перамогу, ведае Ілья Цвяткоў. Урокі праграмавання і канструявання ў гімназіі горада Дзяржынска для вучняў малодшых класаў праходзяць два разы на тыдзень. Але для Уладзіслава Чуеўскага і Міхаіла Малышкі гэтага часу для ведаў у сферы IT яўна не хапае. Юныя інжынеры ў робалабараторыі кожны дзень. Вынік такога смарт-інтэнсіву - прызавыя месцы на абласным турніры па робататэхніцы. Школьнікі працавалі ў камандзе і заваявалі дыплом 2-й ступені.



Калі для юных тэхнікаў збор робатаў - паспяховы тандэм гульні і навучання, то для старшакласнікаў заняткі ў сферы высокіх тэхналогій - дадатковая прафарыентацыя і дапамога ў выборы ВНУ. Любімая забава для школьнікаў школы № 20 Барысава - штодзённыя вандроўкі ў свет высокіх тэхналогій. Для гэтага ў юных праграмістаў ёсць усе неабходныя ўмовы, нават створаны цэлы STEM-парк.



Пастаянныя ўдзельнікі робатурніраў трэніруюць сваё майстэрства і ў 20-й школе горада Барысава. Вадзім Савіцкі і Яўген Драздоў прывезлі з абласнога спаборніцтва дыпломы першай і другой ступеняў за лепшае дамашняе заданее - распрацоўку робата-сумаіста. Іх мадэлі перамаглі на смарт-рынгу дзясяткі сапернікаў.



Акрамя робататэхнікі тут развіваюць і іншыя напрамкі дадатковай адукацыі. Так, у кабінеце інфарматыкі - галоўнага сховішча ведаў школьнага STEM-парка - юныя інжынеры эксперыментуюць з работай на 3Д-прынтары: друкуюць запчасткі для робатаў і камп'ютарнага абсталявання, якіх не хапае, у вольны час ствараюць элементы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.



Наперадзе яшчэ не адно сур'ёзнае спаборніцтва, складаная тэхнічная распрацоўка і сабраная сваімі рукамі мадэль. Магчыма, менавіта гэтыя юнакі зменяць падыход да праектавання аўтамабіляў, заменяць высокадакладнымі робатамі чалавека на асабліва небяспечных відах вытворчасці, дадуць новы сучасны імпульс у сферы аграрнай прамысловасці. Ім засталося толькі ператварыць хобі ў прафесію і стаць лепшымі ў сваёй справе.



