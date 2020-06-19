3.68 BYN
Узноўленая рэліквія. Абраз Святой Варвары зноў на Брэстчыне
Абраз святой Варвары вярнуўся на Брэсцкую зямлю
За апошнія некалькі месяцаў святому вобразу маглі пакланіцца вернікі ў Віцебску, Наваградку, Баркалабаве і Мінску. А сёння абраз прывезлі ў прыход Святога сэрца Ісуса ў вёсцы Пелішча Камянецкага раёна. Дарэчы, рэліквію ўзнавіў па эскізах знакаміты майстар-ювелір Мікалай Кузьміч. Вобраз - адзіны ў свеце, выкананы ў найскладанейшай тэхніцы. Вагой амаль 700 грамаў, з тонкімі залатымі перагародкамі, якія немагчыма ўбачыць няўзброеным позіркам. Упрыгожаны каштоўнымі камянямі і аздоблены французскай эмаллю. У абраза ёсць свой абярэг, які схаваны на зваротным баку. Вялікапакутніцу Варвару шырока пачытаюць як праваслаўныя, так і каталікі.
ксёндз Антоній Анціпенка, настаяцель прыхода Святога сэрца Ісуса в. Пелішча:
"Святая Варвара з'яўляецца ўшанаванай не толькі каталікамі, рыма-каталікамі, грэка-каталікамі, а таксама праваслаўнымі і іншымі хрысціянскімі канфесіямі. Яна абараняе нас ад невядомых хвароб, ад нечаканай смерці, абараняе нас ад усіх хвароб".
На стварэнне вобраза святой пайшло 8 месяцаў
Паводле слоў майстра, перш чым пачаць працаваць, ён дасканала вывучыў жыццё Святой Варвары. На стварэнне выявы пайшло 8 месяцаў. Дарэчы, менавіта Мікалай Кузьміч узнавіў знакаміты крыж Еўфрасінні Полацкай, згублены падчас Вялікай Айчыннай вайны. Стварыў для яго стаўратэку - своеасаблівы футляр. А таксама раку для мошчаў беларускай святой.