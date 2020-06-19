Узноўленая рэліквія. Абраз Святой Варвары зноў на Брэстчыне

За апошнія некалькі месяцаў святому вобразу маглі пакланіцца вернікі ў Віцебску, Наваградку, Баркалабаве і Мінску. А сёння абраз прывезлі ў прыход Святога сэрца Ісуса ў вёсцы Пелішча Камянецкага раёна. Дарэчы, рэліквію ўзнавіў па эскізах знакаміты майстар-ювелір Мікалай Кузьміч. Вобраз - адзіны ў свеце, выкананы ў найскладанейшай тэхніцы. Вагой амаль 700 грамаў, з тонкімі залатымі перагародкамі, якія немагчыма ўбачыць няўзброеным позіркам. Упрыгожаны каштоўнымі камянямі і аздоблены французскай эмаллю. У абраза ёсць свой абярэг, які схаваны на зваротным баку. Вялікапакутніцу Варвару шырока пачытаюць як праваслаўныя, так і каталікі.

"Святая Варвара з'яўляецца ўшанаванай не толькі каталікамі, рыма-каталікамі, грэка-каталікамі, а таксама праваслаўнымі і іншымі хрысціянскімі канфесіямі. Яна абараняе нас ад невядомых хвароб, ад нечаканай смерці, абараняе нас ад усіх хвароб".

Паводле слоў майстра, перш чым пачаць працаваць, ён дасканала вывучыў жыццё Святой Варвары. На стварэнне выявы пайшло 8 месяцаў. Дарэчы, менавіта Мікалай Кузьміч узнавіў знакаміты крыж Еўфрасінні Полацкай, згублены падчас Вялікай Айчыннай вайны. Стварыў для яго стаўратэку - своеасаблівы футляр. А таксама раку для мошчаў беларускай святой.