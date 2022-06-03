3.71 BYN
2.92 BYN
3.40 BYN
Час красавання бэзу ў Батанічным садзе Мінска
Белы, ружовы, бардовы, блакітны… і безліч адценняў фіялетавага. Час красавання бэзу ў Батанічным садзе Мінска. Бэзавы водар лічыцца антыстрэсавым. А мастакі і кампазітары прысвячаюць пышным суквеццям свае творы. Калекцыя Цэнтральнага батанічнага саду пры Акадэміі навук налічвае больш за 200 сартоў бэзу звычайнага, які расце ў Еўразіі. Беларускія селекцыянеры вывелі і новыя віды з такімі арыгінальнымі назвамі, як "мінчанка", "паўлінка", "мяцель-завіруха".
Устойлівыя шматгадовыя культуры бэзу лёгка паддаюцца селекцыі і квітнеюць штогод. У гэты перыяд захапляюць сваёй разнастайнасцю колераў і непаўторнасцю бутонаў і рададэндраны. Хутка зацвітуць вясёлкавыя касачы і пышныя півоні.