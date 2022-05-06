Усе беларускія дзяржаўныя музеі 8 і 9 мая працаваць будуць бясплатна

Падарункі да свята: у вясеннія дні 8 і 9 мая - усе дзяржаўныя музеі працаваць будуць бясплатна. Усяго ў нашай краіне 152 установы з фондам больш як тры з паловай мільёны экспанатаў. Маршрут Лідзіі Заблоцкай па мінскіх лакацыях з успамінамі пра ваенныя пакуты і славутыя Перамогі - у рубрыцы "Праменад".



Прайсці шляхам Перамогі - праз усе падрабязнасці, гукі, фота, рэчы - можна бясплатна. Такую акцыю на 8 і 9 мая запланаваў першы ў свеце Музей Вялікай Айчыннай. Неабыякавым да гісторыі на прагляд 8 тысяч арыгінальных экспанатаў, якія бачылі вайну.



Найбуйнейшае сховішча, што больш чым 4 тысячы квадратныя метры, будзе бесперашкодна адкрыта для гасцей з 10:00 да 18:00. Ніякіх квіткоў не трэба. Рыхтуюць марафон экскурсій літаральна па "шляху да Берліна". Можна вывучыць без экскурсавода "Беларусь пасля вызвалення", лёс легендарнага самалёта Лі-2, мастацтва ў гады халакоста... Для наведвальнікаў і выстава-прэм'ера. Аб заснаванні першага з ваенных медалёў - ордэна Айчыннай вайны. На планшэтах - подзвігі ўзнагароджаных і іх асабістыя рэчы.



У прасторы музея арганізуюць і кінатэатр. Так, у канферэнц-зале - бясплатны паказ фільма Дзмітрыя Астрахана "Лёс дыверсанта". Ваенная драма - пра арганізатара буйной аперацыі ў Асіповічах.



Наступны прыпынак - праз тры кіламетры. Палац мастацтва. Канцэнтрат ваенных успамінаў праз карціны. Смаленск, Брэсцкая крэпасць, Маскоўскае апалчэнне. Жыццё на вайне. Класіка тых, хто рабіў замалёўкі пасля фронту, - у дуэце з аўтарамі, якія ведаюць пра вайну толькі з успамінаў.



Яны першымі абвінавацілі фашызм і заклікалі да міру. Эмацыянальна моцна - праз мастацтва з канца 40-х. Асэнсаванне трагедыі - у новым праекце пра "Памяць пакаленняў".



У ваеннай арт-трылогіі - Тэатр оперы і балета. Вялікі спявае вялікае! Спявае Перамогу. У афішы - паміж "Спячай прыгажуняй" і "Рыгалетай" 8 мая ваенная класіка.



Кожны нумар як асобная драматычная пастаноўка. Маштабу і без таго галоўным тэмбрам тэатра дадае хор. У двух аддзяленнях сачыненні ад Рахманінава да Лучанка. Лічыце, паўнавартасная мелаграфія вайны - з 26 ужо народных песень. Акадэмісты пражывуць і "Смуглянку", і "Синий палточек", і "День Победы".



Жывыя эмоцыі праграмы - выключна ў жывым гуку. Вяршыць акорды Перамогі будзе дырыжор Юрый Караваеў.



Кульмінацыя свята традыцыйна на "Лініі Сталіна". За восем гадзін абяцаюць акрамя экскурсій рэканструкцыю бою, канцэрт ад Узброеных Сіл Беларусі, катанне на танках і палёты на верталётах.




