Сусветны дзень арабскай мовы адзначылі ў Мінскім лінгвістычным універсітэце
У Мінскім лінгвістычным універсітэце адзначылі Дзень арабскай мовы. У свеце на ёй размаўляюць больш чым 400 млн людзей, а яшчэ 300 млн выкарыстоўваюць у якасці другой мовы. Цікавасць да вывучэння гэтай мовы заўважана і ў Беларусі. На базе МДЛУ працуе Цэнтр арабскай мовы.
Арабская мова актуальная і цікавая беларускім студэнтам. Кафедра ўсходніх моў лінгвістычнага ўніверсітэта штогод рэалізуе задачы па падрыхтоўцы кадраў у галіне ўсходняй філалогіі на чатырох мовах, сярод якіх ёсць і арабская. Выкладчыкі і студэнты пастаянна праходзяць стажыроўкі ў краінах Усходу, удзельнічаюць у міжнародных конкурсах і алімпіядах.