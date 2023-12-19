Сусветны дзень арабскай мовы адзначылі ў Мінскім лінгвістычным універсітэце

У Мінскім лінгвістычным універсітэце адзначылі Дзень арабскай мовы. У свеце на ёй размаўляюць больш чым 400 млн людзей, а яшчэ 300 млн выкарыстоўваюць у якасці другой мовы. Цікавасць да вывучэння гэтай мовы заўважана і ў Беларусі. На базе МДЛУ працуе Цэнтр арабскай мовы.