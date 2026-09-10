Вялікі тэатр адправіўся на міжнародны фестываль танца і музыкі ў Бангкоку

Беларуская інтэрпрэтацыя балетнай класікі на міжнародным фестывалі танца і музыкі ў Бангкоку. Вялікі тэатр адправіўся з гастролямі ў Тайланд. На ацэнку мясцоваму знатаку мастацтва - балеты Сяргея Пракоф'ева "Рамэа і Джульета" і "Папялушка".

У глядзельнай зале на выступленні беларускага калектыву прысутнічалі кароль Тайланда і члены каралеўскай сям'і. Маштабны творчы форум праходзіць амаль тры дзесяцігоддзі і аб'ядноўвае знакамітыя творчыя калектывы з розных краін. Беларусь у фестывалі ўдзельнічае 4 раз (гл. відэа).