Вярхоўны суд Беларусі абвесціць прыгавор карніку Ярмольчыку
Вярхоўны Суд працягвае расследаваць справы аб генацыдзе беларускага народа. 20 лістапада суд абвесціць прыгавор па крымінальнай справе Аляксандра Ярмольчыка - памочніка нацысцкіх катаў.
Увосень 1941 года ён добраахвотна ўступіў у ваенізаванае падраздзяленне дапаможнай паліцыі, якое дыслакавалася ў Хойніках, а з чэрвеня 1942-га ўзначальваў гэта падраздзяленне. Пад яго кіраўніцтвам праводзіліся карныя аперацыі і масавыя расстрэлы мірных жыхароў. Устаноўлена 25 эпізодаў. Яму інкрымініраваны забойствы, у тым ліку ўчыненыя з асобай жорсткасцю.
У 1944-м Ярмольчыку атрымалася збегчы. Для пошуку карніка ў 1969 годзе была ўзбуджана крымінальная справа па факце здрады дзяржаве. Падчас следстваў было ўстаноўлена, што Ярмольчык змяніў імя і прозвішча на Альберт Кругер, пераехаў у Заходнюю Германію, дзе і атрымаў грамадзянства. СССР спрабаваў экстрадзіраваць яго, але германскі бок адмовіўся выдаваць былога начальніка паліцыі. Памёр Ярмольчык у 1984-м.