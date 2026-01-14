3.71 BYN
Вынікі і прагноз на пяцігодку - Турчын наведаў завод "Нафтан"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Разгляд вынікаў працы нафтаперапрацоўчай галіны Беларусі за мінулы год, а таксама прагноз на пяцігодку. 15 студзеня прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын правёў сустрэчу на заводзе "Нафтан".
Адной з самых маштабных праграм інвестыцыйнага развіцця ў гісторыі "Нафтана" стала ўвядзенне ў эксплуатацыю комплексу запаволенага каксавання. Гэта ўнікальны вопыт для Беларусі. На заводзе атрымалі новую прадукцыю, глыбіня перапрацоўкі нафты павялічылася да 92 %, а выхад светлых нафтапрадуктаў - да 73 %.
Ужо больш за 60 гадоў у Наваполацку выпрацоўваюць нафтапрадукты, якія прымяняюцца ў розных галінах народнай гаспадаркі. Асартымент прадукцыі, якую выпускае "Нафтан", уключае каля 70 найменняў.